حمد المحياس رئيساً تنفيذياً لشركة «ضمان»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان عن تعيين حمد عبدالله المحياس في منصب الرئيس التنفيذي، وذلك في أعقاب نجاحه بتولي مهام قيادة الشركة لمدة عام إثر ترقيته العام الماضي من منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في أبوظبي إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي، وذلك في إطار عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي تخضع لها «ضمان».

وكان المحياس قد انضم إلى «ضمان» عام 2014 كرئيس تنفيذي لشؤون العمليات بهدف تعزيز كفاءة وفاعلية العمليات التشغيلية للشركة، بما في ذلك إدارة المطالبات التأمينية وعمليات ما بعد البيع ومركز خدمة العملاء الذي يعمل على مدار الساعة، ثم شغل لاحقاً منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في أبوظبي، حيث أشرف على إدارة محفظة متعاملي ضمان على مستوى الإمارة والتي تندرج تحت مظلتها وثائق التأمين للقطاع الحكومي والشركات.

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