سلطان النعيمي يتفقد مركز «مشيرف الشامل» و«شرطة المحاكم» في جولة افتراضية

المصدر: عجمان - البيان

تفقد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان مركز شرطة مشيرف الشامل، وفرع شرطة المحاكم في جولة تفتيشية افتراضية، عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد علي جبر الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والمقدم يوسف العجماني رئيس مركز شرطة مشيرف الشامل، والمقدم أحمد راشد السويدي نائب مدير مكتب القائد العام، وعدد من الضباط، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني، للاطلاع على سير إجراءات العمل، وتوقف لمناقشة الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

وبدأ القائد العام لشرطة عجمان الجولة التفتيشية الافتراضية بالاطلاع على سير العمل والإجراءات المتبعة في مركز شرطة مشيرف الشامل، واطلع على أبرز إنجازات المركز والإحصاءات خلال النصف الأول من العام الجاري، والوقوف على التحديات، التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها.

ومن جانب آخر تفقد القائد العام لشرطة عجمان فرع شرطة المحاكم، بحضور الرائد راشد عبد النور العجماني مدير فرع شرطة المحاكم، واطلع على إجراءات العمل، وآلية الحصول على الموافقات الخاصة بتنفيذ الإجراءات القانونية لإحالة المتهمين والمطلوبين، وملفهم إلى النيابة العامة والمحاكم المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإجراءات النقل إلى إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية.

وفي نهاية جولة التفتيش الافتراضي بمركز شرطة مشيرف الشامل، وفرع شرطة المحاكم ناقش اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي ما تم الاطلاع عليه، لتعزيز جودة العمل، موجهاً بضرورة استدامة تطوير إجراءات العمل المختلفة، والخدمات المقدمة للمتعاملين، وبذل كل الجهود الممكنة لحماية الأرواح والممتلكات، وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

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