الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ـــ إن الرياح ستكون شمالية غربية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 13:30 والمد الثاني عند 23:48 والجزر الأول عند الساعة 22:17 والجزر الثاني عند الساعة 07:16 ويكون الموج في بحر عمان خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 09:06 والثاني عند الساعة 20:03 والجزر الاول عند الساعة 14:48 والثاني عند الساعة 02:52.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 39 32 85 45

دبي 38 33 80 40

الشارقة 39 30 85 35

عجمان 38 32 90 40

أم القيوين 39 29 90 35

رأس الخيمة 37 32 85 40

الفجيرة 36 31 80 45

العين 44 30 70 25

ليوا 45 29 85 30

الرويس 39 30 80 35

السلع 40 31 85 40

دلما 39 32 75 45

طنب الكبرى 37 33 85 50

طنب الصغرى 37 33 85 50

أبو موسى 38 33 85 50

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