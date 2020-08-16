2530 كشافاً ضوئياً جديداً للإنارة الحديثة لطرق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية المرحلة الأولى لمشروعي استبدال الإنارة في طريق أبوظبي – دبي E11، وطريق أبوظبي – سويحان E20 بتكلفة بلغت ما يقارب الـ11 مليون درهم. حيث تم تركيب 2530 كشافاً ضوئياً جديداً. ويأتي هذان المشروعان ضمن إطار منهجية البلدية الرامية إلى اعتماد أفضل الممارسات العالمية من حيث تطابق مشاريعها مع متطلبات ومعايير الاستدامة، وترشيد استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق معايير السلامة على الطرق من حيث استخدام أنواع الإنارة التي توفر إضاءة مثالية وبأقل التكاليف التشغيلية.

وحول مشروع استبدال الإنارة لطريق أبوظبي– دبي والذي بلغت تكلفته حوالي 4 ملايين و500 ألف درهم فهو يغطي المنطقة الممتدة من جسر سويحان وحتى الشهامة باستثناء المنطقة الواقعة مقابل المطار بمسافة 3 كيلومترات كونها منطقة تحت الإنشاء، وبلغ عدد الكشافات التي تم تركيبها ضمن المشروع 1052 كشافاً باستطاعة 348 واط، و42 كشافاً باستطاعة 76 واط، ليصل العدد الكلي لوحدات الإنارة لهذا المشروع إلى 1094 وحدة، ويساهم المشروع في تخفيض استهلاك الطاقة بمعدل 70%.

وبشأن مشروع استبدال إنارة طريق أبوظبي - سويحان E20 أشارت البلدية أنه شمل المنطقة الممتدة من جسر مصفح وحتى جسر سويحان «التقاطع مع طريق الشيخ مكتوم بن راشد»، بهدف تحديث شبكة الإنارة وتوفير استهلاك الطاقة، وخفض تكاليف الصيانة الدورية، حيث تضمن المشروع تركيب 1182 كشافاً باستطاعة 348 واط، و159 كشافاً باستطاعة 201 واط، و95 كشافاً باستطاعة 76 واط، ليصل عدد وحدات الإنارة الجديدة الكلي إلى 1436 كشافاً توفر إضاءة متكاملة للمنطقة، بالإضافة إلى تركيب 549 عمود إنارة.

وأوضحت البلدية أن هذا المشروع يساهم في خفض استهلاك الطاقة بمعدل 70%، الأمر الذي يدعم توجهات البلدية نحو ترسيخ وتجسيد معايير الاستدامة وحفظ الموارد والطاقة.

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