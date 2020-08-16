بدء مشاركة أكثر من 140 مختص عالمي بمبادرة "ووترفولز "Waterfalls وبدعم من 67 مؤسسة عالمية

المصدر: وام

يبدأ أكثر من 140 من أبرز الأطباء والخبراء والعلماء في القطاع الصحي إلى جانب 67 مؤسسة علمية وطبية وأكاديمية عالمية وهيئة اعتماد في المجال الطبي بالمشاركة بمبادرة "ووترفولز "Waterfalls للتعليم المستمر عن بعد التي أطلقتها حكومة الإمارات بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، ويتم تنفيذها بمتابعة وإشراف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ضمن مبادرات إدارة المكافآت السلوكية في "وزارة اللا مستحيل".

وتقوم إدارة المكافآت السلوكية بالتعاون مع الشريك الإستشاري اندكس القابضة، وقمة "أقدر" العالمية بتنظيم هذه المبادرة العالمية للتعليم المستمر والتدريب التخصصي عن بعد والتي تهدف إلى تمكين مليون شخص من الكوادر الطبية من مختلف أنحاء العالم من أطباء وممرضين ومسعفين وفنيين وإداريين وخبراء صحيين في قطاع المستشفيات والخدمات الطبية والعاملين في قطاع الإغاثة الإنسانية في مناطق الأوبئة والكوارث الصحية، وذلك ضمن جهود الإمارات الإنسانية الخيرة والتي انطلقت من منظور المسؤولية العالمية النابعة من خصال الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والذي رفع البنيان وكرم الإنسان أينما كان.

ويشارك هؤلاء الخبراء والعلماء والأطباء والمختصون في القطاع الصحي والإنساني في تصميم وتطوير المحاضرات العلمية والجلسات التعليمية والورش التدريبية عن بعد وهم من ألمع المختصين من الولايات المتحدة الأمريكية، واستراليا، والمملكة المتحدة،

واليونان، والبرازيل، والأرجنتين، وكندا، وألمانيا، وبلجيكا، وإسبانيا وغيرها الكثير من الدول، وبدعم من عدد كبير من المؤسسات العالمية الداعمة للمشروع حيث ستساهم الجلسات في تعزيز مهارات وخبرات المشاركين، واطلاعهم على أحدث المستجدات في مجالهم مما يؤهلهم لمواجهة كافة الأزمات الصحية والحالات الطارئة في المستقبل.

وتشمل محاور المحاضرات العلمية والندوات المتخصصة العديد من الموضوعات الطبية الملحة في مختلف مجالات الطب بمختلف تخصصاته والصيدلة والتغذية والتمريض وطب الأسنان وإدارة المستشفيات، إضافة إلى العديد من الموضوعات المتخصصة الهامة في القطاع الأكاديمي وغيرها من القطاعات الحيوية التي تهم المجتمع حيث يحصل المشاركون على شهادة وساعات علمية معتمدة من الجهات العلمية والأكاديمية العالمية التي تمكنهم أيضاً من استكمال مسيرتهم العلمية من خلال التعليم المستمر عن بُعد.

ومن أبرز المتحدثين المختصين المشاركين في مبادرة "ووترفولز "Waterfalls من قطاع طب الأسنان: الدكتورة فيونا كولينز من الولايات المتحدة حيث ستتحدث عن "استمرارية عالم الأعمال عقب جائحة كورونا"، والدكتور دييغو بورتنوي من الأرجنتين حيث سيتحدث عن "طب الأسنان التجميلي"، والدكتور جاك ديلنبيرغ من جامعة العلوم الصحية في أريزونا حيث سيقدم جلسة بعنوان: "دمج صحة الفم في الرعاية الأولية... أكثر من مجرد تخطيط للعلاج"، أما الدكتور مارك غينر من Spear Education في نيويورك سيقدم محاضره بعنوان: "تقييم الإطباق المُبسّط والتشخيص".

أما من قطاع الصيدلة فسيشارك البروفيسور بيتر بيبس رئيس مركز الطب للمصلحة العامة والمفوض المساعد السابق للإدارة الخارجية للغذاء والدواء من الولايات المتحدة الأمريكية حيث سيلقي محاضرة بعنوان "المعركة ضد كوفيد-19"، بالإضافة إلى الدكتورة نانسي ريو مدير مشارك لقسم زراعة الأعضاء الصلبة قسم أمراض الكبد في مركز جامعة روش الطبي في شيكاغو حيث ستتحدث عن "مضادات الأمراض المُعدية"، وأما الدكتور فيليب أفتيموس، استشاري أمراض الدم والأورام ورئيس تطوير التجارب السريرية في معهد جولس بورديت للسرطان في بلجيكا سيتحدث عن "تأثير جائحة كوفيد-19 على علاج السرطان" والدكتور بول بوش ناب رئيس تنمية الموارد العالمية والاستشارات في الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي في الولايات المتحدة سيتحدث عن "كوفيد-19: استجابة الصيدلية – التركيز على الصيدلة السريرية".

أما من تخصص طب العائلة فمن أبرز المتحدثيين العالميين المشاركين هو الدكتور برايان فرانسيسكا من إسبانيا حيث تحمل محاضرته عنوان: "تسليط الضوء على الرعاية الصحية والتعليم عن بعد خلال وباء كوفيد –19".

ومن قطاع الإغاثة، يشارك عدد كبير من الناشطين والخبراء في هذا القطاع أبرزهم سعادة السفير اندريا فونتانا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة حيث سيتحدث عن "إستجابة الإتحاد الأوروبي لجائحة كوفيد- 19"، أما فيما يتعلق بتخصص طب الأشعة سيكون هناك عدد من المتحدثين أبرزهم الدكتور ماركوس بيتمان استشاري في طب الجهاز التنفسي من لندن حيث ستكون محاضرته بعنوان: "تقديم الرعاية الصحية في ظل جائحة كوفيد-19: تجربة من مستشفى بريطاني في الخطوط الأمامية".

وفيما يتعلق بقطاع صحة الجلد والأمراض الجلدية فسيكون هناك عدد كبير من خبراء أمراض الجلد والتجميل العالميين أبرزهم الجراح البرازيلي المشهور أندريه ماتوس الذي سيتحدث عن "علاج شيخوخة الوجه: الأنف والقناة الدمعية"، والدكتور دافين ليم من استراليا الذي سيناقش آخر ما توصل إليه الطب في مشكلة حب الشباب والندبات التي تسببها.

هذا بالإضافة إلى عدد كبير من ألمع وأشهر الأطباء والمتخصصين في قطاعات إدارة المستشفيات، والصحة العامة وطب الأشعة وطب العائلة والإعلام الطبي والقطاع الأكاديمي والتعليمي وغيرها الكثير من الأسماء التي تقوم وزارة اللا مستحيل بالتعاون مع الشريك الاستشاري اندكس القابضة و العديد من الشركاء الاستراتيجيين من ضمنهم قمة أقدر باستقطابهم إلى هذه المنصة الفريدة.

وبإمكان المشاركين التسجيل في هذه الجلسات عن طريق الموقع الإلكتروني waterfalls.ae حيث سيحصل المنتسبون إلى المبادرة بعد انتهاء الجلسات على شهادة تدريب وساعات معتمدة من الجهات العلمية والأكاديمية العالمية المشاركة في المبادرة التي يمكنهم الاستفادة منها في نطاق عملهم أو في أبحاثهم، أو في استكمال دراستهم العلمية من خلال التعليم المستمر عن بعد دون أن يضطروا لترك وظائفهم أو مغادرة أماكن عملهم أو تحمل أي أعباء مادية، وذلك عبر رابط المبادرة.



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