حمد المحياس رئيساً تنفيذياً للشركة الوطنية للضمان الصحي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" عن تعيين حمد عبدالله المحياس في منصب الرئيس التنفيذي، وذلك في أعقاب نجاحه بتولي مهام قيادة الشركة لمدة عام إثر ترقيته العام الماضي من منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في أبوظبي إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي، وذلك في إطار عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي تخضع لها «ضمان».

وكان المحياس قد انضم إلى "ضمان" عام 2014 كرئيس تنفيذي لشؤون العمليات بهدف تعزيز كفاءة وفاعلية العمليات التشغيلية للشركة، بما في ذلك إدارة المطالبات التأمينية وعمليات ما بعد البيع ومركز خدمة العملاء الذي يعمل على مدار الساعة، ثم شغل لاحقًا منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في أبوظبي، حيث أشرف على إدارة محفظة متعاملي ضمان على مستوى الإمارة والتي تندرج تحت مظلتها وثائق التأمين للقطاع الحكومي والشركات.

وقال طارق عبد الرحيم الحوسني، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي ـ ضمان: «بالأصالة عن جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة، يسرني أن أعلن عن ترقية حمد المحياس إلى منصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، وذلك نتيجة للسجل الحافل بالإنجازات التي حققها للشركة، وبخاصة خلال توليه مسؤولية قيادة الشركة في مرحلة تفويض الصلاحيات ضمن برنامج تحويل الأعمال الشامل على مستوى الشركة. كما يرسخ هذا التعيين حرص «ضمان» المستمر على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في المناصب القيادية، ولعب دور محوري في قطاع التوطين».

من جانبه، أعرب حمد المحياس عن فخره بالثقة التي منحها له مجلس الإدارة والمساهمين، وقال: "في الوقت الذي نعيد خلاله هيكلة عملياتنا التجارية ضمن برنامج التحول الشامل استعدادًا للمرحلة المقبلة وما بعدها، أود التأكيد على أن (ضمان) ستواصل العمل والتطوير في خدماتها بالتركيز على دعم متعامليها ومشتركيها ومختلف الأطراف المعنية، إلى جانب تطوير كفاءات وكوادر الرأس المال البشري للشركة وصقل المواهب الوطنية الشابة التي ستسهم في تعزيز مسيرة الشركة خلال المرحلة المقبلة».

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