إشهار 249 جمعية ومؤسسة وصندوقاً

المصدر: دبي – البيان

بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وصناديق التكافل الاجتماعي المشهرة من قبل وزارة تنمية المجتمع على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، 249 جمعية ومؤسسة وصندوقاً حتى نهاية يوليو من عام 2020، بواقع 204 جمعيات نفع عام، و18 صندوق تكافل اجتماعي، و27 مؤسسة أهلية، وذلك حسب إحصائيات صادرة عن وزارة تنمية المجتمع، الجهة المعنية بالإشراف على هذه الجمعيات والمؤسسات والصناديق.

وذكرت حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع أنه وبحسب بيانات الوزارة خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية يوليو من العام 2020، فقد تم إشهار 9 جمعيات على مستوى إمارات الدولة، جاءت على النحو التالي: (4) جمعيات في إمارة أبوظبي وهي: جمعية كلنا مع أصحاب الهمم، جمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين، جمعية صحة وسعادة المرأة، جمعية الإمارات لمربي الدواجن، إضافة إلى (4) جمعيات في إمارة دبي، هي: جمعية إحياء التراث الشعبي، جمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، جمعية مُربي ومُلاك الخيل العربي في الإمارات، وجمعية الإمارات للتخطيط الحضري، والجمعية التاسعة التي تم إشهار هذا العام كانت في إمارة رأس الخيمة باسم: جمعية دعم مرضى التهاب الأمعاء التقرحي. كما تم إشهار مؤسسة أهلية واحدة، وهي مؤسسة أحمد الفلاسي صانع الأمل بإمارة دبي. وبحسب الفئات العامة للجمعيات ذات النفع العام، فقد تصدّرت جمعيات الخدمات العامة والثقافية بواقع 75 جمعية على مستوى الدولة.

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