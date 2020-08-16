خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رؤساء الهند وكوريا والكونغو وأمير ليختنشتاين

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، وذلك بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس جمهورية الهند.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

كوريا

كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس مون جيه إن رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة يوم التحرير.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس مون جيه إن.

وبعث سموهما برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جونغ سيه كيون رئيس وزراء جمهورية كوريا.

الكونغو

أيضاً بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس دنيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس دنيس ساسو نغيسو.

وبعث سموهما برقيتي تهنئة مماثلتين إلى كليمنت موامب رئيس وزراء جمهوريه الكونغو.

ليختنشتاين

وفي السياق، بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الأمير هانز آدم الثاني أمير إمارة ليختنشتاين، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الأمير هانز آدم الثاني.

وبعث سموهما برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أدريان هاسلر رئيس وزراء إمارة ليختنشتاين.

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