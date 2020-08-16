سلطان القاسمي يخاطب قادة التغيير في حفل جائزة الشارقة الدولية لمناصرة اللاجئين الأربعاء

المصدر: الشارقة - وام

يوجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رسالة إلى المجتمع الدولي وقادة التغيير والعمل الإنساني في العالم خلال حفل الإعلان عن الفائز في النسخة الرابعة من جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين والذي يقام «عن بعد» على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمؤسسة يوم الأربعاء المقبل الذي يصادف اليوم العالمي للعمل الإنساني. وتأتي الجائزة - التي تشرف عليها وتنظمها مؤسسة القلب الكبير المؤسسة الإنسانية العالميّة المعنية بمساعدة ودعم اللاجئين والمحتاجين حول العالم بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - بهدف تكريم أصحاب المبادرات الإنسانية المتميزة في مختلف دول آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وتبلغ قيمتها 500 ألف درهم. وسيتم نقل فعاليات الجائزة التي استقطبت هذا العام 242 مشاركة من 52 دولةً في بث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة القلب الكبير حيث يمكن حضورها عبر الرابط التالية:

https:/‏‏‏‏/‏‏‏‏www.youtube.com/‏‏‏‏user/‏‏‏‏TheBigHeartUAE

وتحظى الجائزة برعاية ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتم توسيع نطاقها هذا العام ليشمل مؤسسات من مختلف دول القارة الإفريقية بهدف تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها إفريقيا لخدمة ودعم أكثر من 26 في المئة من اللاجئين البالغ عددهم 70.8 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم بما تملكه من بنية تحتية وموارد محدودة. وجاء أكبر عدد من الملفات المرشحة للجائزة من الأردن بإجمالي 24 ملفاً تلتها جمهورية كينيا بـ19 ملفاً ثم أوغندا بـ18 ملفاً ونيجيريا بـ17 ملفاً وأمريكا والكاميرون بـ11 ملفاً لكل منهما وباكستان بعشرة ملفات.

وتراوح عدد الملفات المرشحة من بريطانيا وبنغلاديش والجمهورية اللبنانية وإثيوبيا وجمهورية غانا وجمهورية الهند وجمهورية أفغانستان وجمهورية تركيا وجمهورية جنوب إفريقيا بين 4 و8 ملفات لكل منها.

وتتصدر القارة الإفريقية قائمة الدول المشاركة حيث تمثل نسبة 49 % من إجمالي عدد الملفات تلتها دول آسيا بنسبة 44 % فيما تمثل مشاركات دول أوروبا 5 % و2 % لباقي دول العالم. ويشترط في منح هذه الجائزة السنوية أن تكون المنظمة المشاركة مسجلة رسمياً منظمة غير ربحية تعمل في المجال الإنساني وتقدم الخدمات الإنسانية والاجتماعية مدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ الترشيح للجائزة كما تتضمن شروط المشاركة أن تكون قيمها وسلوكاتها متوافقة مع قيم مؤسسة القلب الكبير والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويمكن للمنظمات التقدم لترشيح نفسها أو يتم ترشيحها من قبل أفراد أو منظمات أخرى.

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