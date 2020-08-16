محمد بن راشد: لا نرضى للإمارات وشعبها سوى القمة

المصدر: دبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات تفوّقت في إدارة جائحة «كوفيد ـ 19 »، وقدّمت تجربة فريدة في تذليل التحديات ومجابهة الصعوبات، أساسها الإصرار والعزيمة والإيمان الراسخ بأن اليأس لا مكان له بيننا، وميّزها نهج عمل اعتمد على تكاتف الجهود المخلصة وفي مقدمتها إسهامات الطواقم الطبية الباسلة، لتظهر الدولة قدرة نوعية في التعامل مع أحد أصعب المواقف التي واجهت البشرية. جاء ذلك خلال لقاء سموه بفريق مركز التحكم والسيطرة لمكافحة «كورونا» في دبي.

وقال سموه: ثقتنا الكبيرة بإصرار أبناء الوطن على الارتقاء به إلى أعلى المراتب، ترفع سقف طموحاتنا لمستقبل دولتنا التي لا نرضى لها مكانة سوى القمة، وشعبنا الذي نريد له أن يكون دائماً في المقدمة. وأضاف سموه: نشدُّ على يد الجميع لمواصلة العمل بذات الروح لتجاوز هذه المرحلة ومواصلة تحقيق أهدافنا للمستقبل الذي نتطلع إليه بعين التفاؤل.

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