ترحيب أوروبي

المصدر: بروكسل - وكالات

رحّب الاتحاد الأوروبي بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، باسم الدول الأعضاء السبع والعشرين، إن الدولتين مهمتان في المجتمع الدولي، مضيفاً أن العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات ستفيد البلدين، وستمثل خطوة مهمة نحو الاستقرار في المنطقة برمتها.

وأشاد بوريل بالدور البناء للولايات المتحدة في هذا السياق. وقيّم بوريل وقف الضم الإسرائيلي بأنه «خطوة إيجابية»، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بحل الدولتين القائم على التفاوض على أساس المعايير المتفق عليها دولياً والقانون الدولي.

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