" أبيكس الوطنية للاستثمار" الإماراتية تتعاون لتطوير الدراسات الخاصة بكورونا مع مجموعة تيرا الإسرائيلية

أعلنت شركة أبيكس الوطنية للاستثمار "الإماراتية" عن توقيع اتفاق تجاري استراتيجي مع مجموعة تيرا "الإسرائيلية" سعيا لتطوير الأبحاث و الدراسات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقع الاتفاق التجاري سعادة خليفة يوسف خوري، رئيس مجلس إدارة شركة أبيكس الوطنية للاستثمار والسيد أورين ساديف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تيرا، خلال مؤتمر صحفي حضره السيد أيدو بيرنيكر ممثل مجموعة فيرست كابيتال و عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في الشركتين وممثلين عن وسائل الإعلام الإماراتية والإسرائيلية، وذلك في مقر الشركة في إمارة أبوظبي.

و بهذه المناسبة قال سعادة خليفة يوسف خوري رئيس مجلس إدارة أبيكس الوطنية للاستثمار: " يسعدنا أن نبدأ التعاون مع مجموعة تيرا الإسرائيلية و الذي يشكل باكورة الأعمال لفتح التجارة و الاقتصاد و الشراكة الفعالة بين قطاعات الأعمال الإماراتية و الإسرائيلية لما فيه المنفعة و الخير وخدمة الإنسانية عبر تعزيز الأبحاث و الدراسات الخاصة بفيروس كورونا".

من جانبه قال السيد أورين ساديف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تيرا : " يسرنا التعاون مع شركة أبيكس الوطنية للاستثمار و نأمل أن نحقق من هذا التعاون الأهداف المنشودة و التي تعود بالمنفعة الاقتصادية على الجميع خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مختلف أنحاء دول العالم".

وقال أيدو بيرنيكر، ممثل مجموعة فيرست كابيتال: "أتوجه بالشكر إلى سعادة خليفة يوسف خوري، و السيد أورين ساديف، ويسعدنا المشاركة في هذا الاتفاق التجاري بين شركة أبيكس المتخصصة في الاستثمارات و المجالات العلمية في إمارة أبوظبي و مجموعة تيرا الرائدة في المجالات العلمية و نحن في مجموعة فيرست كابيتال نهتم كثيرا بجلب الشركات المتخصصة في المجالات العلمية و العلوم و الاختراعات لإبرام شراكات تجارية واستثمارية مع شركات إماراتية كشركة أبيكس الوطنية للاستثمار".

ويهدف الاتفاق بين الشركتين إلى تطوير وتعزيز الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس كورونا إضافة إلى تطوير جهاز فحص كورونا للمساهمة في تسريع عملية الفحص وتسهيلها وتوفيرها بدقة عالية لجميع أفراد المجتمع وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتعتبر " شركة أبيكس الوطنية للاستثمار" شركة استثمارية تعنى بالاستثمارات العامة و شتى القطاعات، ومنها القطاع الصحي الذي ركزت عليه مؤخرا من خلال إنشاء المستشفيات الميدانية بالسرعة القصوى و تجهيزها بأحدث المعدات اللازمة المطابقة لأعلى المعايير الدولية كما تعمل وتساهم في إيجاد الحلول لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا إضافة إلى العمل على جمع البيانات الميدانية لتدعيم المختبرات من أجل دراساتهم البحثية والمخبرية في تطوير اللقاح المنشود للتصدي لجائحة كورونا.

و تعد " مجموعة تيرا " التي تأسست في عام 2003 جزءا من معهد وايزمان للعلوم في إسرائيل و لديها استثمارات في البحث والتطوير و تضم مجموعة كبيرة من العلماء المشهورين عالميا وهي شركة تقنية تركز على اختبارات فحص كورونا السريعة و الآمنة من خلال التنفس وبدقيقة واحدة عبر أجهزة فحص تيرا مما يوفر نتائج فورية وبتكلفة فعالة و يساهم في سرعة الحصول على نتائج تسمح بعودة النشاط لمختلف القطاعات.

وقد تم إجراء اختبارات السلامة البيولوجية التابعة لمجموعة تيرا في العديد من البلدان حول العالم بما في ذلك مستشفى الإمارات الميداني في أبوظبي وسيتم تطبيقها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة عامة.