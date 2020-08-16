مغردون: خطاك الشر يا صاحب القلب الحنون

المصدر: دبي ـ البيان

احتفى مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، داعين لسموه بأن يَمنّ المولى عز وجل عليه بموفور الصحة والعافية.

ووصف المغردون سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بصاحب القلب الحنون والوجه النضير وبأنه «رمزٌ وطني شامخ، وقامةٌ إنسانيةٌ عظيمة، وهو رجل دولة استثنائي، وصاحبُ إسهام فاعل في مسيرة التنمية المُشرقة»، مشيرين إلى أن «بصمات سموه الوطنية والإنسانية مُشرِّفة، وتشهد بقاع العالم بعطائه السخي، وحضوره الإنساني القوي».

وأشاروا إلى أن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم شخصية تتجسد فيها كل القيم الإنسانية، ونموذج يُحتذى به في خدمة الإنسان، وسُمعة عالمية في العمل الخيري، وعطاء ممتد من آسيا وأفريقيا إلى أوروبا وأمريكا وأستراليا ونيوزيلندا.

وابتهل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الله بأن يمتع سمو الشيخ حمدان بن راشد بالصحة والعافية وأن يديمه ذخراً للوطن، وأن يحفظه الله من كل شر ويطيل عمره.

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