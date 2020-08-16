جامعة دبي تبحث التعاون مع «مؤسسة خدمات الإسعاف»

المصدر: دبي- البيان

ناقشت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مع جامعة دبي سبل تعزيز علاقات التعاون وتطوير الشراكة المجتمعية والتنسيق العلمي في مجالات التدريب والتعليم المستمر، خلال زيارة قام بها رئيس الجامعة الدكتور عيسى البستكي إلى مقر المؤسسة الأسبوع الماضي واجتمع البستكي مع المدير التنفيذي خليفة الدراي وكبار المسؤولين بالمؤسسة، حيث عرض استعداد جامعة دبي للتعاون التقني والعلمي مع المؤسسة في مجالات تحليل البيانات، ودراسة علم الإحصاء ومبادئ الابتكار والتدريب والتعليم المستمر، كما قدم باسم الجامعة عروضاً وتسهيلات لموظفي المؤسسة للالتحاق بها ودراسة مساقاتها المتنوعة بشروط ميسرة، كما ناقش الجانبان إمكانية استقطاب طلبة وخريجي الجامعة للتدريب في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وأكد البستكي دعمه الكامل للمؤسسة في ما يخص مكافحة وباء «كورونا»، معرباً عن فخره واعتزازه بالمجهودات الضخمة، التي تقدمها الإسعاف متمثلة في خط الدفاع الأول وكل العاملين بها، مشيداً بالكفاءات العالية والكوادر البشرية المؤهلة والاحترافية العملية الميدانية المشهود لها في إدارة الأزمات والاستجابة الفورية للحالات الطارئة.

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