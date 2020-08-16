شرطة دبي تنظم جلسة عصف ذهني حول الابتكار

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، جلسة عصف ذهني بمشاركة مجموعة من أصحاب الأفكار الابتكارية وأعضاء مجلس الابتكار الجدد، لمناقشة الأفكار التي تخدم توجهات القيادة العامة لشرطة دبي المستقبلية وتواكب مسيرة التنمية والتطور التي تسعى إليها الإمارات لتعزيز ريادتها.

أدار جلسة العصف الذهني، المقدم الدكتور إبراهيم بن سباع المري، رئيس مجلس الابتكار في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، مرتكزاً على أربعة محاور رئيسية هي محور المواهب، ومحور سيارات الشرطة، ومحور مراكز الشرطة، ومحور رجل الشرطة، حيث خرجت الورشة بمجموعة من المبادرات والأفكار.

واختتم المقدم ابن سباع المختبر بشكر جميع المتواجدين بورشة العمل، مؤكداً حرص مركز مختبر الابتكار على تنظيم المزيد من ورش العمل لجميع أعضاء المجلس خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن جلسة العصف الذهني حول الابتكار تأتي استجابة لرؤية وأهداف القيادة الرشيدة، والتوجهات التي تتخذها الدولة من أجل الاستعداد للمستقبل من خلال استثمارها للفرص ومواجهتها للتحديات وتحليلها بشكل مبكر، ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى على كل المستويات ضمن محاور محددة.

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