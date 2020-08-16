محكمة التنفيذ تقدم خدماتها بالمبنى الجديد في العوير اليوم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت محاكم دبي عن بدء تقديم خدمات محكمة التنفيذ ابتداءً من اليوم في المبنى الجديد للمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ في منطقة العوير، سعياً منها في تسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين، لتحقق أعلى مستويات السعادة من خلال دقة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية.

حيث تتيح خدمات محكمة التنفيذ للمتقاضين، بتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم دبي وأحكام محاكم مركز دبي المالي، ومحاضر الصلح والمحررات الموثقة التي تصدق عليها المحاكم، والأوراق الأخرى التي تصدق عليها المحاكم، وتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من خارج الدولة الأحكام الصادرة بوضع الصيغة التنفيذية على الأحكام الأجنبية، وتنفيذ الإنابات المحالة للمحكمة من محاكم الإمارات في الدولة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي متى كان موطن المحكوم عليه أو أمواله تقع في دائرة الاختصاص .

بالإضافة إلى خدمة تنفيذ الأحكام التي تتيح للمتقاضين قيد ملف لتنفيذ السندات التنفيذية بالقوة الجبرية بعد تعذر تنفيذها رضاءً، وخدمة الإنابات القضائية التي تسمح للمتقاضين قيد ملف إنابة لتنفيذ إجراء وقتي في إمارة دبي لقرار صادر من محاكم خارج نطاق اختصاص إمارة دبي، وذلك من خلال برنامج الإنابات القضائية.

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