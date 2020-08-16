عامر شريف: آلية متكاملة للتعامل بالتنسيق مع الجهات المعنية

المصدر: دبي - وائل نعيم

ثمن الدكتور عامر أحمد شريف، رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا» في دبي دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اللامحدود لجميع فرق العمل التي تعمل على هذه المهمة لاحتواء جائحة «كورونا».

وقال إنه منذ إنشاء مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا» في دبي، بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، عمل المركز على آلية متكاملة للتعامل مع الجائحة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، حيث اعتمد على عدد من الركائز التي تمكّن من احتواء المرض عن طريق التقصي النشط وتقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة بأسرع وقت ممكن، ورفع جهوزية المنظومة الصحية للتعامل مع مختلف مراحل انتشار الجائحة.

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