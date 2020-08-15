بلدية أبوظبي تستبدل أغطية شبكة صرف الأمطار بأغطية مقاومة للصدأ

المصدر: أبوظبي - البيان

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي أعمال استبدال الأغطية الحديدية من نوع DI بأغطية GRP لأصول شبكة صرف مياه الأمطار في مناطق متفرقة داخل جزيرة أبوظبي، بهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية لتكون أكثر استدامة.

وأنجزت البلدية المرحلتين الأولى والثانية من الأعمال، كما تعمل حالياً على تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة، حيث يتم عمل إصلاحات رئيسة لبعض غرف التفتيش من الداخل، واستبدال أغطيتها من نوع (DI) بنوع (GRP)، والتي تقع في المسطحات الخضراء، بهدف تفادي الصدأ والتآكل، بالإضافة إلى تقليل تكاليف الصيانة مستقبلاً لهذه الأصول، حيث إن النوع الجديد مقاوم للصدأ.

ويبلغ العدد الإجمالي للأغطية، التي يتم استبدالها ضمن الأعمال 543 غطاء، حيث تم في المرحلة الأولى استبدال 141 غطاء، وفي المرحلة الثانية 142 غطاء، بينما سيتم خلال المرحلة الثالثة استبدال 260 غطاء.

وتتميز الأغطية الجديدة بقوة تحمل عالية مقارنة بوزنها الأخف عن الأغطية الحديدية، وكذلك مقاومتها للصدأ، وعدم حاجتها إلى صيانة دورية، كما أنها أقل عرضة للحركة وإخراج أصوات عند مرور المركبات فوقها، بالإضافة إلى أنها لا تحتوي على مادة الحديد.

وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي أن تنفيذ المشروع يأتي من منطلق تطوير البنية التحتية لتكون أكثر استدامة، وتحقيق أفضل نتيجة بتطبيق الهندسة القيمية لتحسين فعالية شبكة صرف مياه الأمطار القائمة بأقل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.

وأشارت إلى أن هذا التحديث على الشبكة يوفر الجهد والوقت، ويعطي مظهراً لائقاً، يرتقي لجودة حياة أفضل وكفاءة عالية بأقل التكاليف المستقبلية، وبشكل يتوافق مع رؤية ومعايير ومواصفات بلدية مدينة أبوظبي، لتعزيز سلامة المارة ومستخدمي الطريق.

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