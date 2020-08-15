أكاديمية سيف بن زايد تثمن التعاون التدريبي مع بيلاروسيا

المصدر: أبوظبي - البيان

التقى العميد ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بمكتبه يورسلاف تشركاسكي الملحق الشرطي لسفارة جمهورية بيلاروسيا بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وأعرب العميد ثاني بطي الشامسي عن شكره وتقديره لجهوده المثمرة التي أسهمت في تعزيز العلاقات المشتركة بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي ووزارة الداخلية في جمهورية بيلاروسيا في مجال التعاون التدريبي الدولي متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه القادمة.

وأثنى يورسلاف تشركاسكي على التعاون المشترك بين شرطة أبوظبي والملحقية الشرطية البيلاروسية ما أسهم في إنجاح مهام عمله وتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية متمنياً للقيادة المزيد من التقدم والازدهار في مسيرتها التطويرية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز