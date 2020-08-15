محمد بن راشد: شكراً خط دفاعنا الأول.. فخور بأدائكم

المصدر: البيان الإلكتروني

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فريق عمل مركز التحكم والسيطرة لمكافحة كورونا بجامعة محمد بن راشد مع ممثلي المستشفيات الحكومية والخاصة، وأثنى سموه على جهودهم، واصفاً أداءهم بالبطولي، فهم جنود مجهولون قادوا المهمة بكل اقتدار.

وقال سموه على حسابه في تويتر: "خلال زيارتي للقاء فريق العمل بمركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بجامعة محمد بن راشد مع ممثلي المستشفيات الحكومية والخاصة .. فريق متميز .. أداء بطولي .. جنود مجهولون قادوا المهمة بكل اقتدار".

خلال زيارتي للقاء فريق العمل بمركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بجامعة محمد بن راشد مع ممثلي المستشفيات الحكومية والخاصة .. فريق متميز .. أداء بطولي .. جنود مجهولين قادوا المهمة بكل اقتدار pic.twitter.com/JnUl0i2h2R — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 15, 2020

وأضاف سموه "عمل مركز التحكم والسيطرة على احتواء المرض في الإمارة .. وإجراء الفحوصات .. وتنسيق معالجة المصابين ..وضمان القدرة الاستيعابية لمستشفياتنا .. ووضع الإجراءات الاحترازية في كافة القطاعات ..وإجراء مجموعة من البحوث والدراسات العلمية الطبية .. شكراً خط دفاعنا الأول .. فخور بأدائكم".

عمل مركز التحكم والسيطرة على احتواء المرض في الإمارة .. وإجراء الفحوصات .. وتنسيق معالجة المصابين ..وضمان القدرة الاستيعابية لمستشفياتنا .. ووضع الإجراءات الاحترازية في كافة القطاعات ..وإجراء مجموعة من البحوث والدراسات العلمية الطبية .. شكراً خط دفاعنا الأول .. فخور بأدائكم . pic.twitter.com/qUMs8quE2d — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 15, 2020

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