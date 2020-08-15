إنقاذ شخصين عالقين في مياه ضحلة بجزيرة ياس

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل اليوم عملية إنقاذ وإخلاء طبي لشخصين ( بريطاني 52 عاما، ومقدوني 27 عاما)، في جنوب غرب جزيرة ياس التابعة لإمارة أبوظبي.

جاء ذلك بعد تلقي مركز عمليات جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بلاغا يفيد بوجود شخصين عالقين في مياه ضحلة وسط الخيران جنوب غرب جزيرة ياس، كانا على متن قارب "كاياك" وقد جرفتهم أمواج البحر نحو الخيران مما أدى إلى إصابة شخص وفقدانه للوعي وعدم استطاعة الآخر التحرك من الموقع نظراً لضحالة وعمق التربة.

وتم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والانقاذ تمكن فريق البحث والانقاذ من السيطرة على حالتهما الصحية وإنقاذهما، وتم إخلائهما إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتلقي العلاج اللازم مع ضمان مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

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