محمد بن خليفة: الإمارات دولة الدبلوماسية والسلام العادل

المصدر: (أبوظبي - وام)

أشاد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، بالإنجاز الدبلوماسي التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل بمعاهدة السلام مع إسرائيل، والتي تعكس حرصها على حل القضية الفلسطينية بشكل عادل ووقف ضم أراضٍ جديدة.

وقال سموه في تصريح له: إن دولة الإمارات هي دولة الدبلوماسية دولة التسامح والدولة الداعية إلى السلام العادل والشامل.. وأكد أن خطة مباشرة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإسرائيل من شأنها تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول للوصول إلى السلام الفعلي والحقيقي في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتوجّه سموه بالشكر للقيادة الرشيدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على مساعيه الحثيثة في هذا الشأن، وتسخير كل الإمكانات من أجل الوصول إلى السلام المنشود.

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