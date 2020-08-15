محمد بن راشد: خطاك الشر بوراشد يا صاحب القلب النقي

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تغريدة على حسابه على «تويتر»، أمس، وجهها إلى أخيه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية قال فيها سموه : «أخي حمدان بن راشد.. صديقي في الطفولة.. عضدي في الشدة.. عوني على الزمن..

.. خطاك الشر يا صاحب القلب النقي».

كما نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: «خطاك الشر بوراشد».

كما نشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي تغريدة عبر تويتر جاء فيها: اللهم ألبس الشيخ حمدان بن راشد لباس الصحة والعافية .. واحفظه بحفظك ورعايتك .. أدامك الله ذخراً للوطن .. وسنداً للقائد .. وعوناً لكل محتاج للخير ..

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