اعتماد المرحلة الثانية من برنامج عودة المقيمين

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمدت الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المرحلة الثانية من برنامج عودة المقيمين مع توفير خدمة الموافقة المسبقة، ليصبح بمقدور المقيمين في إمارة أبوظبي العودة إلى الدولة دون الحاجة إلى الانتظار للحصول على الموافقات أثناء وجودهم في الخارج.

وقبل حجز تذاكر السفر، يمكن للمقيمين زيارة http://uaeentry.ica.gov.ae وتحديث رقم بطاقة الهوية الإماراتية ورقم جواز السفر للتحقق فورياً من حالة دخولهم إلى الدولة بما يتوافق مع صلاحية تأشيرة إقامتهم في دولة الإمارات.

ولا يزال يتعين على جميع الركاب القادمين إلى أبوظبي أو عبرها على متن رحلات الاتحاد للطيران إبراز نتائج سلبية لفحص PCR الخاص بفيروس كوفيد-19 من مركز طبي معتمد لدى الحكومة، واعتباراً من تاريخ 16 أغسطس، سيتم تطبيق هذا الإجراء على كل المغادرين من أبوظبي.

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