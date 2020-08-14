«إسلامية دبي» تكرم قارئين تقديراً لمشاركتهما المجتمعية

المصدر: دبي - البيان

كرمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي قارئين إثر جهودهما في إنجاح مبادرات الدائرة في الفترة الماضية وهما القارئ سلطان عبدالله المرزوقي والقارئ محمد عبدالله سبيعان الطنيجي تقديراً لمشاركتهما المجتمعية في دعم المنظومة الثقافية الإسلامية فضلاً عن دعمهما رسالة الدائرة ورؤيتها في نشر وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية وذلك بتوجيهات الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة.

كما كرم بطي عبدالله الجميري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي مدير الدائرة بالإنابة بحضور كل من أحمد درويش المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري شيخة سلطان المري مديرة إدارة الاتصال والتسويق أحمد محمد البدواوي أخصائي رئيس بمكتب المدير العام.

وقال الجميري في الكلمة التي ألقاها خلال التكريم إن الدائرة تشجع أفراد المجتمع على المشاركة المجتمعية في مختلف المحافل والمناسبات الاجتماعية والمبادرات الإنسانية والخيرية التي تتبناها الدائرة بشكل متواصل وإن الدائرة بدورها تبدي بالغ الاهتمام بإبراز الكفاءات المواطنة حيث تتبنى الأصوات وتسعى إلى تصديرها إلى العالم كجهة تستقطب مختلف المواهب من مختلف إمارات الدولة.

ويذكر أن القارئ سلطان عبدالله المرزوقي تعاون مع الدائرة لتسجيل مقطع صوتي لتكبيرات العيد تم بثه خلال أيام عيد الأضحى المبارك على برج خليفة في عرض ضوئي ضخم وهي مبادرة نفذتها الدائرة بالتعاون مع شركة إعمار.... مؤكداً فيها المدير العام بالإنابة أن عرض تكبيرات العيد على أحد أهم معالم دبي يمثل علامة فارقة حيث كان لدعم إعمار لهذه المبادرة الأثر الإيجابي في المجتمع في استشعار التجربة المتميزة الأمر الذي يعكس دور وتأثير الفكرة في تحسين الخدمات وتطوير سير العمل.

وسلم بطي عبدالله الجميري شهادات التكريم إلى القارئ سلطان المرزوقي وإلى القارئ محمد الطنيجي اللذين ساهما بشكل فعال ومثمر مع مختلف مبادرات الدائرة ومناسباتها الاجتماعية والدينية متمنياً للجميع التوفيق والمزيد من التميز في مسيرتهم العملية.

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