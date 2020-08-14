تعاون بين شرطة دبي و«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بهدف تزويد موظفيهم بطاقة إسعاد التي تصدرها شرطة دبي وتجمع فيها كافة العروض والحسوم والمزايا التي تقدمها الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثر من (46) دولة حول العالم.

وقع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي اللواء عبدالله حسين أهلي، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، فيما وقعها عن طرف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، محمد سعيد النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية، بحضور منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، ونائبها المقدم مسعود الحماد، والنقيب خالد السويدي، والملازم يحيى علي، ومن طرف الهيئة حضر سيف عوض النيادي، وسعاد خميس العلوي.



شراكة بنّاءة

وأكد اللواء عبدالله أهلي، أن توقيع المذكرة يأتي بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي يحرص دائماً على دعم الجهود التي تساهم في تعزيز الشراكة البنّاءة مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية، سواء المحلية أو الاتحادية، مشيراً إلى أن برنامج «إسعاد» في بدايته كان موجهاً لمنتسبي القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز الولاء المؤسسي لديهم ورفع مستوى الرضا الوظيفي، إلا أن النشاط الذي أظهره فريق لجنة بطاقة إسعاد، والنتائج والإنجازات التي حققها، دفعت عدداً كبيراً من الجهات الحكومية وشبه الحكومية للانضمام للبرنامج حتى وصل العدد إلى 254 جهة ودائرة على مستوى الدولة.

من جانبه، قال محمد النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز التعاون مع الجهات والهيئات الحكومية في الدولة، وحرصها على إثراء العمل الحكومي المشترك بمبادرات فاعلة وهادفة، وتأتي المبادرات الخاصة بإسعاد الموظفين لخلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة على الإنجاز والإبداع، وتساهم في تحقيق أرقى مستويات السعادة الوظيفية، وبما يعزز من الإنتاجية وينعكس إيجاباً على مستوى العمليات والخدمات التي تقدمها الهيئة، وبالتالي الإسهام في إسعاد المتعاملين.

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