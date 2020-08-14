طقس الإمارات غداً صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب خفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

والريـاح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

والخليج العربي خفيف – متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:24 المد الثاني عند 22:04، والجزر الأول عند الساعة 14:13، والجزر الثاني عند الساعة 06:05.

وبحر عمان خفيف - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند 07:46، الثاني عند الساعة 18:05، الجزر الاول عند الساعة 13:00 عند الساعة 01:20.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 33 85 35

دبي 39 32 80 30

الشارقة 40 32 80 30

عجمان 39 33 85 35

أم القيوين 41 31 85 35

رأس الخيمة 41 32 80 30

الفجيرة 37 31 80 45

العين 45 30 70 30

ليوا 45 31 75 25

الرويس 40 30 80 30

السلع 42 31 85 35

دلما 40 33 75 40

طنب الكبرى 39 34 85 45

طنب الصغرى 39 34 85 45

أبو موسى 39 34 85 45.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز