المجلس العالمي للتسامح والسلام يشيد بالإنجاز التاريخي بين الإمارات وإسرائيل

المصدر: وام

أشاد المجلس العالمي للتسامح والسلام بالإنجاز الدبلوماسي التاريخي بين الإمارات وإسرائيل بوساطة أمريكية الذي من شأنه أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، والعالم ككل.

وأكد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان، في بيان له، أن هذا الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل وأمريكا شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية السديدة التي تتحلى بها قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق هذا الانفراج الدبلوماسي الذي ستتوقف إسرائيل بموجبه عن خطة ضم أراضٍ فلسطينية وفقاً لخطة ترامب للسلام.

وهنأ الجروان باسم المجلس العالمي للتسامح والسلام وكل أعضائه وشركائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي الذي من شأنه رسم مستقبل أكثر أمناً وسلاماً، لما فيه خير شعوب العالم كافة، وتحقيق التنمية والرخاء والحياة الكريمة لكل شعوب العالم.

من جانبه، أعرب والبرتو أليندي، رئيس البرلمان الدولي للتسامح والسلام، أحد أجهزة المجلس العالمي للتسامح والسلام باسم كل أعضاء البرامان الدولي للتسامح والسلام، عن تهانيهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيدين بالإنجاز التاريخي الذي يعزز السلام والتسامح في المنطقة والعالم.

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