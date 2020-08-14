عبد الله بن زايد ووزير خارجية تشيلي يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات كورونا

المصدر: وام

بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي، مع أندريس ألماند زافالا، وزير خارجية جمهورية تشيلي الجديد، علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتوجه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، بالتهنئة إلى أندريس ألماند زافالا، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الجديد.

واستعرض سموه ووزير خارجية تشيلي مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وجهود البلدين لاحتواء تداعياته والتعاون والتنسيق المشترك القائم بينهما في هذا الصدد.

وأكد الجانبان ضرورة تعزيز التعاون الدولي لتجاوز تداعيات وآثار الجائحة وكذلك أهمية دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية تشيلي، والتطور المستمر في مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أعرب أندريس ألماند زافالا عن تطلع بلاده إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة، مشيداً بالدعم الذي قدمته الدولة لتشيلي لمساعدتها على احتواء تداعيات المرض.

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