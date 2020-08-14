الأردن يعلن دعم مساعي السلام العادل

المصدر: (عمان - وكالات)

أكدت المملكة الأردنية دعمها لأي جهد حقيقي يسهم في تحقيق السلام العادل والشامل الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق حل الدولتين، وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، تعليقاً على البيان الثلاثي الأمريكي الإماراتي الإسرائيلي، أن المملكة مستمرة في العمل مع الأشقاء والأصدقاء لتحقيق السلام العادل.

وقال الصفدي، إن أثر الاتفاق على جهود تحقيق السلام سيكون مرتبطاً بما ستقوم به إسرائيل، فإن تعاملت معه إسرائيل حافزاً لإنهاء الاحتلال وتلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 ستتقدم المنطقة نحو تحقيق السلام العادل، لكن إن لم تقم إسرائيل بذلك ستعمّق الصراع الذي سينفجر تهديداً لأمن المنطقة برمتها.

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