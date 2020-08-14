خوارزمية ذكية ضد الأمراض الحيوانية الوبائية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نجحت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالتعاون مع كل من جامعة الإمارات العربية المتحدة وكلية المناطق الريفية في أسكتلندا «SRUC» في استكمال تجربة أول خوارزمية ذكية متكاملة، يمكن تطبيقها لمعرفة السيناريوهات المحتملة لانتشار الأمراض الحيوانية الوبائية والمشتركة والمخاطر المترتبة في حالة حدوثها، وانعكاسها على الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي.

وقام فريق البحث بعقد سلسلة من الندوات الافتراضية، بهدف بناء خوارزميات، ونظم محاكاة لانتشار الأمراض الحيوانية الوبائية والمشتركة، وتوظيف هذه المؤشرات لدعم وصناعة القرارات المتعلقة بالأمن الحيوي على المدى القصير والطويل، حيث يمكن استخدام نتائج نظم محاكاة انتشار الأوبئة المرضية في تحديد الفترة الزمنية المتوقعة لبداية وانتهاء الوباء، وعدد الحيازات والثروة الحيوانية المتوقع إصابتها، بالإضافة إلى تحديد التكلفة الاقتصادية، لضمان الجاهزية التامة، والاستجابة السريعة لمكافحة الوباء.

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