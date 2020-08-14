%20 ارتفاع تراخيص البناء في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة البلديات والنقل عن ارتفاع إجمالي عدد تراخيص البناء التي أصدرتها من خلال البلديات الثلاث التابعة لها «بلدية مدينة أبوظبي، بلدية مدينة العين وبلدية منطقة الظفرة» خلال النصف الأول من العام الجاري بحوالي 20% لتصل إلى 4426 رخصة، وذلك مقابل 3697 رخصة خلال الفترة نفسها العام الماضي.

وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن الدائرة أيضاً:«أن عدد شهادات الإنجاز ارتفع هو الآخر بنسبة 13% ليصل عددها إلى 1410 شهادات بالنصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 1249 شهادة لنفس الفترة العام الماضي. وذلك بما يعكس حفاظ قطاع البناء والتشييد في الإمارة على زخمه رغم تداعيات فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأثبتت منظومة «العمل عن بعد» التي قامت الدائرة بتفعيلها نجاحاً فائقاً بتسريع وتيرة إنجاز رخص البناء وإصدارها عبر المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء.

حيث تجلى ذلك من خلال مواصلة التقدم على مؤشر إصدار تراخيص البناء، وتقليص الفترة الزمنية لعملية إصدار الرخصة من 7 أيام في النصف الأول من 2019 إلى 4 أيام فقط خلال النصف الأول للعام الجاري، وذلك بالتزامن مع انخفاض المتوسط العام لأداء مؤشر رخص البناء المعتمدة من 5.2 أيام في النصف الأول من عام 2019 إلى 2.6 يوم في الفترة نفسها من 2020.

وقال حمد المطوع، المدير التنفيذي لقطاع شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل:«الارتفاع في عدد رخص البناء الصادرة مؤشر على حيوية سوق البناء والتشييد في أبوظبي، ومواصلة حفاظه على زخمه رغم تداعيات فيروس كورونا، والتي انعكست على استمرارية عمل بعض القطاعات».

وأظهر تقرير الدائرة:«أن تراخيص البناء لأغراض سكنية استحوذت على ما نسبته 72% من إجمالي تراخيص البناء، حيث بلغ عددها 3177 رخصة خلال النصف الأول، وتلتها تراخيص البناء للأغراض التجارية بـ 410 رخص، ومن ثم 319 رخصة لمرافق عامة ومبان حكومية، و224 رخصة لمبان للاستخدام الصناعي، و58 رخصة لمبان بأراض زراعية، و54 رخصة لمبان تعليمية وصحية، و47 رخصة لبناء مساجد».

رخص الصيانة

وبينت إحصاءات الدائرة انخفاض إجمالي رخص الصيانة التي أصدرتها البلديات الثلاث خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 20% لتصل إلى 354 رخصة صيانة مقابل 444 رخصة خلال النصف الأول من العام الماضي، ويأتي التراجع نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وأشارت دائرة البلديات والنقل أيضاً لارتفاع إجمالي تراخيص الهدم التي أصدرتها البلديات الثلاث التابعة لها بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 238 رخصة هدم، وذلك مقابل 207 رخص لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ إجمالي رخص الهدم التي أصدرتها بلدية مدينة أبوظبي 98 رخصة هدم في النصف الأول من العام الجاري.

إحصائية

بلغ إجمالي عدد رخص الهدم التي أصدرتها بلدية مدينة أبوظبي 258 رخصة في النصف الأول من العام الجاري، وذلك مقابل 296 رخصة خلال نفس الفترة العام الماضي، فيما قامت بلدية العين بإصدار 76 رخصة صيانة في النصف الأول من العام، وذلك مقابل 119 رخصة لنفس الفترة العام الماضي، في حين أصدرت بلدية منطقة الظفرة 20 رخصة في النصف الأول من 2020.

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