بلدية العين تنظم «ملتقى القطاع الشمالي»

المصدر: (العين - وام)

نظمت بلدية مدينة العين الملتقى الافتراضي الثاني للقطاع الشمالي 2020 «عن بعد»، من خلال استخدام وسائل الاتصال المرئية، وذلك للوقوف على احتياجات سكان المنطقة ومقترحاتهم وسبل تطوير الخدمات المقدمة لهم.

وحضر الملتقى المهندس سالم سويدان الكتبي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المناطق- القطاع الشمالي في بلدية مدينة العين، وعدد من المديرين بالبلدية، إلى جانب ممثلي الجهات والهيئات الحكومية المعنية وأهالي منطقة سويحان.

ويهدف الملتقى إلى تحقيق التواصل الفعال مع السكان وتعزيز المشاركة الاجتماعية، سعياً للارتقاء بمستوى خدمات البلدية وخدمات الجهات الأخرى المقدمة للمجتمع بمنطقة سويحان، من خلال تحسين وتطوير الخدمات والمشاريع الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تحديد وحصر احتياجات السكان والتعرف عليها عن قرب سعياً لتلبيتها، بما يتوافق مع أسس الارتقاء بالعمل البلدي لتقديم المستوى اللائق من الخدمات.

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