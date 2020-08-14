استعراض مؤشرات العمل في «نيابة دبي»

المصدر: دبي - البيان

أثنى المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي على النتائج المتميزة في حصول النيابة العامة على المركز الثاني للعام الثاني على التوالي في مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي لعام 2019 .

والتي تعكس الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء ببيئة العمل، كما استنهض الحميدان همم الحضور لتحقيق طموح النيابة العامة والوصول إلى المركز الأول. جاء ذلك خلال اطلاع مجلس القيادة الاستراتيجي على التقرير التفصيلي لموظفي النيابة العامة خلال عام 2019.

واستعرض أعضاء مجلس القيادة الاستراتيجي أبرز المبادرات القضائية وسير عملها خلال عام 2019 والنصف الأول من العام الجاري، وكان أهم ما تناوله المجلس خلال اللقاء تقرير مبادرة أذون القبض والتفتيش، والأمر الجزائي ونتائج إدارة المخاطر. حضر اللقاء المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمحامون العامون ومديرو الإدارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز