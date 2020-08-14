«زايد للأعمال الخيرية» تتبرع بمليون درهم لمساندة الشعب اللبناني الشقيق

المصدر: (أبوظبي - وام)

تبرعت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية بمليون درهم لمساندة الشعب اللبناني الشقيق إثر الأضرار الكبيرة التي لحقت بالعاصمة بيروت جراء انفجار المرفأ.

وذلك بناءً على توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، من أجل تخفيف المعاناة عن أهالي الشهداء والجرحى والمفقودين ولتقديم المساعدة للحالات المتضررة.

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