«كارفور» تطلق حملة تبرعات لتقديم المساعدة لأهالي بيروت المتأثرين بالانفجار

المصدر: دبي - البيان

استجابت «كارفور»، التي تديرها «ماجد الفطيم» في الإمارات، للانفجار الكارثي، الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، عبر إطلاق حملة تبرعات على مستوى المنطقة، لتوفير الإغاثة الضرورية للأشخاص المتضررين، ومن خلال العمل إلى جانب الهلال الأحمر الإماراتي، وحدت «كارفور» في الإمارات جهودها مع «كارفور» لبنان، من أجل جمع وتقديم التبرعات وتوزيع المساهمات الضرورية عبر إطلاق العديد من المبادرات.

وتتيح «كارفور» الفرصة لجميع الراغبين بمساعدة أهالي بيروت المتأثرين بالانفجار، حيث يستطيع العملاء استخدام تطبيق «كارفور» للتبرع بنقاط المكافآت، التي يملكونها في تطبيق «شير».

حيث سيتم تحويل النقاط إلى مساعدات مالية، يتم تحويلها إلى الهلال الأحمر الإماراتي، كما يستطيع العملاء شراء قسيمة رقمية عبر الموقع www.carrefouruae.com، ليتم استخدام قيمة القسيمة من قبل الهلال الأحمر الإماراتي لشراء المؤن الأساسية للمتأثرين بالانفجار.

كما يستطيع العملاء التبرع بصندوق من المواد الأساسية، بقيمة 50 أو 100 درهم، عند صناديق الدفع في مختلف متاجر «كارفور» في الدولة. وتؤكد هذه المبادرة الأدوار، التي تلعبها «ماجد الفطيم» و«كارفور» في بناء المجتمع، من خلال الحث على روح العطاء خلال الأوقات العصيبة.

وكانت «ماجد الفطيم» من أوائل المستجيبين، لتقديم المساعدة لأهالي بيروت المتأثرين بالانفجار، عبر «كارفور» لبنان، حيث وفرت أغذية ومؤناً ضرورية للمؤسسات غير الحكومية، التي تدعم ضحايا الانفجار، وشاركت مؤخراً في جهود إزالة الركام من المدينة.

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