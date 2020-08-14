محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالا هاتفيا من عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تناول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وهنأ الرئيس المصري - خلال الاتصال - صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بخطوة السلام التاريخية التي قامت بها دولة الإمارات تجاه إسرائيل، مؤكدا أنها ستسهم في دفع جهود عملية السلام وفتح آفاق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشاد بما تم بموجب الاتفاق بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من إيقاف قرار إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية بما يحافظ على حل الدولتين ويبقي فرص السلام قائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي واعتزازه بالتوافق بين البلدين الشقيقين بشأن قضايا المنطقة..مشيدا بدعم مصر المتواصل كل ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، وجهودها وإسهاماتها التاريخية في إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

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