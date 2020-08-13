صقر غباش: إحلال السلام في المنطقة بأسرها أولوية للإمارات قيادة وشعبا

المصدر: وام

قال معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي إن "الإنجاز التاريخي للدبلوماسية الإماراتية في إيقاف ضم إسرائيل لأراضي فلسطينية وإعادة الأمل في إحياء عملية السلام يؤكد أن إحلال السلام في المنطقة بأسرها كان وما زال أولوية للإمارات قيادة وشعبا،

كما يؤكد أن القضية الفلسطينية ستبقى دائما في مقدمة أجندة السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي استثمرت مكانتها الدولية التي بنتها من أجل خدمة المصالح الوطنية العليا للأشقاء الفلسطينيين وحفظ حقهم في إقامة دولتهم".

وثمن معاليه جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في إرساء السلام في المنطقة مشيرا إلى أن "هذه الجهود أتت تأكيدا واستمرارا لحكمة القيادة في دولة الإمارات في التعامل مع مختلف القضايا السياسية، هذه الحكمة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - ورعاها أبناؤه بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"

.. تستند إلى مبادئ وقيم رفيعة من أبرزها مبادئ السلام والاستقرار والتركيز على التنمية الإنسانية والاقتصادية والعلمية للمنطقة العربية وصولا إلى تحقيق الازدهار للمنطقة والعالم أجمع".

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