الأحد 23 أغسطس الجاري عطلة رأس السنة الهجرية للجهات الاتحادية

المصدر: دبي - وام

تقرر أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1442 في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد 23 أغسطس 2020، على أن يستأنف الدوام يوم الاثنين 24 أغسطس.

جاء ذلك في التعميم الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية، والذي اعتمد أجندة العطلات الرسمية.

وبهذه المناسبة رفعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلةً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموهم بموفور الصحة والعافية. كما هنأت الهيئة شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة.

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