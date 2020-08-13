حمدان بن محمد يوجه بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، تماشيا مع رؤية دبي 2021 الرامية إلى تعزيز مكانة دبي للعيش والعمل الأكثر أماناً.

وقال سموه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وجهنا بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر العمل على تطوير القوانين والمنظومة التشريعية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية لتتناسب مع استخدام هذه الوسيلة الرياضية والآمنة بيئياً".

وأضاف سموه: "هذا التوجيه يتماشى مع أهداف رؤية دبي 2021 الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مكاناً مفضلاً للعيش والعمل والأكثر أمناً، وتحقيقاً لاستراتيجية دبي المرورية 2021 لخفض نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون".

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