مساعدات إماراتية بنحو 100 طن من المستلزمات الطبية والغذائية تصل بيروت

المصدر: وام

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة،، وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت طائرة مساعدات إماراتية تحمل نحو 100 طن من الأدوية والمواد الطبية والغذائية والمكملات الغذائية للأطفال إلى جانب مساعدات متنوعة أخرى.

وجاءت المساعدات الإنسانية تعبيراً عن تضامن سمو الشيخة فاطمة اللامحدود مع الأشقاء في لبنان في هذه الظروف الإنسانية الصعبة، بتنسيق وإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ويرافق الطائرة وفد يضم عدداً من المسؤولين والكوادر النسائية في الهلال الأحمر الإماراتي، للقيام بمهام إنسانية تشمل دراسة الأوضاع الإنسانية وتحديد الاحتياجات للمرحلة القادمة، ودراسة احتياجات الأمومة والطفولة تمهيداً لوضع برامج خاصة للنساء والأطفال المتضررين.

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