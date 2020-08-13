بالفيديو.. مشاهد حقيقية للانشغال بغير الطريق

المصدر: البيان الإلكتروني

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم-أبوظبي وضمن حملة درب السلامة مشاهد حقيقية للانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة.

وأكدت أنها تؤدي إلى تشتيت الذهن، ما يعد خطراً يهدد مستخدمي الطريق ويؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية المؤلمة.

وحثت السائقين على ضرورة تجنب استخدام الهاتف لتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء القيادة وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث والتركيز في القيادة ومراقبة الطريق، لتجنب انحراف المركبة وإبطاء وتعطيل حركة السير والمرور وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وأشارت إلى اهتمامها بتكثيف التوعية المرورية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي وبالشراكة مع المؤسسات الإعلامية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز