الإمارات تكثف مساعداتها لدعم صمود لبنان

المصدر: دبي ــ وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، غادرت مطار دبي الدولي طائرة مُحمّلة بشحنة جديدة من المساعدات الموجّهة إلى شعب لبنان الشقيق.

وانطلقت المساعدات من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية وتحديداً من خلال المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية الموجود في المدينة، متضمنة نحو 25 طناً من الإمدادات الطبية ومعدات الحماية الشخصية، بقيمة تتجاوز خمسة ملايين درهم.

شملت الشحنة تجهيزات من شأنها مساعدة الأطقم الطبية وفرق الإغاثة على القيام بواجبها في إنقاذ المصابين وتوفير الرعاية الطبية المناسبة لهم. ودعا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الدول العربية للوقوف ومساندة الشعب اللبناني في محنته،جاء ذلك خلال مداخلة سموه، أمس، في الحملة الإعلامية عبر برنامج «الخط المباشر» بهدف جمع تبرعات وحشد الدعم لحملة «سلامٌ لبيروت».

وجمع البرنامج 30 مليوناً و741 ألف درهم من تبرعات المتصلين والمشاهدين من مختلف فئات المجتمع. وبدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أرسلت جمعية الفجيرة الخيرية 125 طناً من المواد الغذائية، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن جسر المساعدات الإنسانية المقدم من دولة الإمارات إلى الشعب اللبناني إثر الانفجار الكبير الذي شهده مرفأ بيروت.



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