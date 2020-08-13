محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الشباب موردنا الأغلى وضمانتنا في رحلة تحقيق أحلامنا

المصدر: دبي ــ البيان

شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن الإمارات تؤمن بأن أفكار الشباب وطاقات الشباب هي وقودنا وضمانتنا في رحلتنا لتحقيق أحلامنا، وعلى أن الدولة خطت خطوات متقدمة في تمكين الطاقات الشبابية، وتوفير فرص التميز لهم كونهم المورد الأغلى والطاقة الأكثر استدامة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على «تويتر»: «في #اليوم_العالمي_للشباب.. نفخر بأننا دولة شابة قامت على أفكارٍ شابة.. نعتز بشبابنا الذين يديرون طموحات شعبنا من استكشاف الفضاء إلى إدارة محطاتنا النووية وصولاً لترسيخ تنمية اقتصادية مستدامة لبلدنا.. نؤمن بأن أفكار الشباب وطاقات الشباب هم وقودنا وضمانتنا في رحلتنا لتحقيق أحلامنا».

كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على «تويتر»: «بمناسبة اليوم العالمي للشباب، ندعو شبابنا إلى تعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية المستدامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، الإمارات خطت خطوات متقدمة في تمكين الطاقات الشبابية، وتوفير فرص التميز لهم كونهم المورد الأغلى والطاقة الأكثر استدامة.. أنتم دائماً عند حسن الظن ومحل الثقة».

اقرأ أيضاً:

محمد بن راشد ومحمد بن زايد: طاقات شبابنا وقود رحلتنا لتحقيق أحلامنا

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز