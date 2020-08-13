إصلاح طريق الشاحنات E30 باتجاه أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي أعمال إصلاح الإسفلت المتضرر على طريق الشاحنات E30 (فوق نفق UD-08) باتجاه الداخل إلى أبوظبي (مقابل مركز خدمات سيارات أودي)، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 1.407.320.80 درهماً.

وهدفت الأعمال إلى رفع كفاءة الطريق في منطقة الأعمال، والحفاظ على المواصفات والمعايير العالمية التي تتمتع بها طرق أبوظبي، وكذلك تقديم بنية تحتية عصرية ذات خدمات تساهم في الارتقاء بجودة الحياة وإسعاد أفراد المجتمع.

رصف

وتضمنت الأعمال إصلاح ورصف الإسفلت لمساحة تبلغ نحو 10.000 متر مربع في منطقة الأعمال، حيث تم كشط وإزالة طبقات الرصف الإسفلتي المتضرر (طبقتين) على عرض الطريق (4 حارات مرورية) والأكتاف المرصوفة، وإضافة طبقات إسفلتية جديدة معدلة وفقاً للمعايير المتبعة والمعتمدة.

وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي أن هذه الأعمال تأتي ضمن استراتيجية العام الجاري 2020، والتي وضعتها لرفع كفاءة الطرق في مناطق متفرقة داخل مدينة أبوظبي وخارجها، حيث تم إصلاح نحو 142.590 متراً مربعاً من الطرق الخارجية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

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