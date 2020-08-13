«كهرباء دبي» تعزّز مهارات الشباب للمساهمة في التنمية

المصدر: دبي - البيان

يعمل مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي للشباب على تعزيز قدرات موظفي وموظفات الهيئة الشباب ضمن استراتيجية ترتكز إلى خمسة محاور رئيسة:

القيم والهوية الوطنية؛ والتعليم المستمر؛ والتطوير المهني؛ ومسرعات المستقبل والابتكار؛ والاستدامة. كما يسهم المجلس في تعزيز التواصل بين الموظفين و«مجلس دبي للشباب» بهدف تعزيز مهاراتهم ومعارفهم للمشاركة في مسيرة البناء والتنمية المستدامة. يضم المجلس في عضويته 9 من الموظفين الذكور و9 من الموظفين الإناث ويخدم 1713 موظفاً وموظفة من الشباب في الهيئة.

قادة المستقبل

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية خاصة لتمكين الشباب وتأهيلهم للمشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، إيماناً منها بأن شباب اليوم هم قادة المستقبل وحجر الأساس في مسيرة التنمية المستدامة.

مشيراً إلى أن الهيئة لديها استراتيجية متكاملة لتمكين موظفيها من الشباب، وتوفر لهم جميع أنواع الدعم في بيئة محفزة تساعدهم على تحقيق طموحاتهم، وتمكنهم من المشاركة الفاعلة في تعزيز تنافسية الدولة في مختلف المجالات.

تواصل بناء

وذكر الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن القيادة العليا للهيئة تحرص على التواصل البناء مع موظفي وموظفات الهيئة الشباب والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم، فضلاً عن توفير جميع الأدوات اللازمة لتمكينهم وإعدادهم لتولي المناصب القيادية.

قالت عائشة محمد الرميثي، مهندس أول ورئيسة مجلس شباب الهيئة: «تسير القيادة العليا للهيئة على نهج قيادتنا الرشيدة في تمكين الشباب ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وأحلامهم. وفي مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، نحرص على تعزيز المشاركة الإيجابية والتواصل البناء بين الموظفين الشباب والإدارة العليا للهيئة عبر العديد من القنوات».

مجلس للشباب

وأشادت فاطمة محمد الجوكر، مستشار قانوني واستشاري مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لتوفير بيئة ملائمة وداعمة لفئة الشباب في الدولة، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على تجربة الهيئة كونها أولى الهيئات الحكومية في تشكيل مجلس للشباب والذي استمر لدورتيْن متتاليتيْن حتى الآن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز