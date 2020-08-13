منصور بن زايد: الشباب العربي قادر على تحمّل المسؤولية وتجاوز التحديات

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة عبر حسابه في «تويتر» أن الشباب العربي قادر على تحمل المسؤولية الواقعة على عاتقه في تجاوز التحديات الراهنة.

وقال سموه في تدوينات عبر حسابه على «تويتر»، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي صادف أمس: «في #اليوم_العالمي_للشباب نثق بقدرة الشباب العربي على تحمل المسؤولية الواقعة على عاتقه في تجاوز التحديات الراهنة وتحويل التحديات إلى فرص بالعمل الدؤوب والثقة بقدراته وإمكاناته لتحقيق طموحاته وبناء المستقبل الذي يتطلع إليه ونحن إلى جانبه كنموذج عالمي للمواطنة والإنجاز».

مصنع الطموح

وأضاف سموه: «الشباب ثروة الأمم ومصنع الطموح ومنارة استشراف المستقبل. وطاقاته وتطلعاته ورؤاه برامج عمل لنا في التنمية الشاملة التي تشرك كافة فئات المجتمع وشرائحه ويقود جهودها وطلائعها الشباب الواثق بقدراته الحريص على تطوير مهاراته والمساهمة في بناء أوطانه والمشاركة في صناعة غد أفضل للإنسان».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «سنواصل مع شركائنا في العالم العربي الاستثمار في الشباب كأغلى موارد الأوطان العربية للارتقاء بواقع اليوم والانطلاق نحو المستقبل. وقد تعلمنا من الماضي أن عوائد الاستثمار في الشباب متعددة ومجزية ومستدامة، وهذا رأسمالنا الحقيقي».

وأضاف: «همة الشباب وطاقاته وقدراته لا تعرف المستحيل ولا يمكن بناء القدرات واستكشاف المواهب وصقل المهارات دون شراكات حقيقية مع المؤسسات العربية المعنية بقطاع العمل الشبابي».

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