«القيادات الشابة» في شرطة دبي يناقش الخطط المستقبلية

المصدر: (دبي - البيان)

اجتمع مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي مع رؤساء فرق العمل التسعة المختصين بالتحديث الاستراتيجي الشامل للقيادة العامة لشرطة دبي، في أول اجتماع لهم يُعقد في مبنى الأمانة العامة للمجالس.

وذلك تزامناً مع يوم الشباب الدولي، وبحضور عدد من الضباط والمعنيين، لمناقشة الآليات وخطط العمل، والمساهمة في وضع الاستراتيجية المستقبلية للخمسين عاماً المُقبلة، ورسم الملامح المستقبلية لها، بالتعاون مع الإدارات العامة المختلفة.

وقالت المهندسة سلامة الفلاسي رئيس مجلس القيادات الشابة: «تزامناً مع يوم الشباب الدولي، وخطة الاستعداد للخمسين سنة المقبلة، اجتمعنا مع 9 رؤساء فرق عمل التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي، تم خلاله مناقشة المحاور التسعة للفريق، وشرح مهام كل فريق، بهدف صناعة المستقبل، برؤية طموحة ترسّخ ثقافة التميز».

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