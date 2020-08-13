العويس: ترسيخ مكانة الدولة عاصمة عالمية للمبادرات الطبية الإنسانية

المصدر: دبي ـ البيان

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إطلاق دولة الإمارات لمبادرة «ووترفولز» Waterfalls كأكبر مبادرة عالمية للتعلم المستمر والتدريب التخصصي عن بعد، لتدريب وتمكين نحو مليون شخص حول العالم من الكوادر الطبية والإسعافية.

والتي يتم تنفيذها بمتابعة وإشراف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يرسخ مكانة دولة الإمارات كعاصمة إقليمية وعالمية للمبادرات الطبية الإنسانية العابرة للحدود التي تعكس القيم الإماراتية والإرث الإنساني لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعزز صورة الإمارات الإيجابية في العالم، حتى باتت الدولة تمثل نموذجاً للمبادرات الخلّاقة والعطاء الإنساني المتعدد الأوجه وفق منظومة متكاملة وشاملة.

وأشار العويس إلى أن هذه المبادرة تمثل دعماً مستداماً من الإمارات لمؤازرة الجهود العالمية في العمل الإغاثي الطبي.

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