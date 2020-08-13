حسين الحمادي: مسيرة الوطن رحلة الشباب نحو المستقبل

المصدر: (دبي - البيان)

أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن مسيرة الوطن، هي رحلة الشباب نحو المستقبل، وقال معاليه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، بمناسبة اليوم العالمي للشباب:

«في #اليوم_العالمي_للشباب.. نستذكر محطات ملهمة وناجحة وقودها الشباب.. إن مسيرة الوطن، هي رحلة الشباب نحو المستقبل وقدرتهم على الاستثمار الأمثل في مواردها وثقتنا كبيرة بهم لأنهم هم عمادها، وبذرة نجني ثمارها تميزاً وريادة ونجاحاً.. وستظل المدرسة الإماراتية الحاضنة الأولى لشباب المستقبل».

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